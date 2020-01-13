Депутат МГД Ступин использует пикеты по «московскому делу» для саморекламы

Депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина обвинили в циничной саморекламе на «московском деле». Парламентарий использует проблему так называемых политзаключенных, веселясь на тематических вечеринках для наращивания связей в оппозиционной «тусовке». Подробности сообщил Telegram-канал «ВОРЧ».

«Депутатская дискотека»

Евгений Ступин 10 января принял участие в «метропикете», в рамках которого выступил в поддержку осужденных по «московскому делу» — активистов, участвовавших в незаконных акциях оппозиции и массовых беспорядках во время избирательной кампании в Мосгордуму. Депутат призвал отпустить всех нарушителей закона, а москвичей попросил проявить активность и придать теме максимальную огласку. Однако после мероприятия Ступин «быстро свернул плакатик» и отправился веселиться на депутатскую вечеринку. Об этом стало известно из записи в Facebook муниципального депутата от партии «Яблоко» в Тверском районе Москвы Галины Фильченко.

Политический Telegram не оценил поступок Ступина и обвинил депутата в циничной саморекламе на популярной теме. Авторы канала «ВОРЧ» в своей записи отметили, что гуляния московского парламентария на вечеринке показывают его наплевательское отношение к активистам, которые стали жертвами либералов, поверив в их лозунги и став участниками незаконных акций. Проблема используется депутатом только как способ получить новые контакты в оппозиционной «тусовке».

Telegram-канал Fantastic Plastic Machine также высмеял Ступина, вспомнив цитату основателя рок-группы «Ноль» Федора Чистякова.

«Революция кончилась, теперь дискотека», — процитировали певца авторы канала.

«Наплевательская традиция либералов»

Ступин — один из участников проекта блогера Алексея Навального «Умное голосование». При этом сам основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) вместе с представителями своей команды — тоже известный популист. В рамках избирательной кампании в Москве Навальный призывал освобождать осужденных, выпрашивал донаты для поддержки арестованных и проводил медикампанию в социальных сетях в их защиту. Однако на этом рекламная деятельность блогера закончилась. После оглашения приговоров некоторым арестованным активистам, московские либералы устроили вечеринку — с музыкой, алкоголем и голыми мужчинами.

На празднике жизни были не только представители ФБК, но и другие активисты. Например, за диджейским пультом стояла скандально известная участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, а по залу расхаживал с бокалом вина участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Цинизм ситуации заключается в том, что свое веселье либералы выложили в социальные сети.

«Я думал, это фейк. Не вчера снято или вообще монтаж. Но потом посмотрел «сториз» участников событий. Праздновали, видимо, пять лет — Синице, три года — Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму. В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть», — критиковал либералов журналист Антон Красовский.

Увеселительные мероприятия либералов после оглашения приговоров, а также депутатскую вечеринку со Ступиным объединяет одно: публичное выражение наплевательского отношения к судьбам тех, кто поверил либералам и вышел на незаконные митинги летом 2019 года.

Напомним, ранее депутата МГД Евгения Ступина уличили в связях с криминалитетом Москвы. Парламентария продвинули в столичную думу для лоббирования интересов бизнес-групп, занимающихся мусорным бизнесом.