Улюкаев написал стихотворение про Новый год и винегрет

Тверь, 13 января. Осужденный бывший руководитель Министерства экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году и винегрету. Об этом сообщило в понедельник агентство городских новостей «Москва».

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, в тюрьме — винегрет, значит, не четверть, и не половина года: особый неяркий свет свидетельствует, что закончился весь он», — передает издание.

В июне прошлого года экс-министр Алексей Улюкаев написал стихотворение о грозе. По словам представляющего интересы Улюкаева адвоката Дареджана Квеидзе, бывший руководитель экономического ведомства трудится над книгой. Оказалось, что экс-чиновник пишет стихи в течение нескольких десятков лет. Согласно данным телеканала «360», первый сборник был опубликован 18 лет назад. Книга получила название «Огонь и свет».

В 2017 году Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере — 2 миллиона долларов. Бывший министр считает себя жертвой провокации. Он отбывает наказание в исправительной колонии (ИК №1) в Тверской области.