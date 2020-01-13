Матвиенко поздравила журналистов с Днем печати

Москва, 13 января. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников российских СМИ с Днем печати, подчеркнув, что они делают весомый вклад в укрепление российской государственности. Соответствующая поздравительная телеграмма направлена на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Носкова.

Матвиенко заметила, что в этот день чествуют тех, кто работает в печатном деле и находится на информационной передовой. Спикер Совфеда напомнила, что печать в стране появилась более 300 столетий назад.

«На пути своего становления и развития российские средства массовой информации расширяли горизонты и охватывали новую аудиторию, укрепляли свои позиции, оставаясь верными славной традиции беспристрастной и объективной оценки происходящего», — говорится в телеграмме Матвиенко.

В настоящее время именно печатные СМИ формируют общественное мнение и способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, заметила Матвиенко. Она обратила особое внимание на то, что государство делает все возможное для того, чтобы создать необходимые условия для свободной и эффективной работы печати, телевидения и радио. Их миссия, как указала Валентина Матвиенко, заключается в том, чтобы выполнять роль важнейшего инструмента демократии.