Вучич рассказал о выгодах Сербии от «Турецкого потока»

Белград, 13 января. Сербия будет ежегодно получать доход в 185 млн долларов от транзита российского газа через «Турецкий поток». Об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

Президент Сербии заявил, что газопровод «Турецкий поток» является стратегическим проектом для Белграда, он будет способствовать индустриализации страны и привлечению инвесторов.

«Турецкий поток» — это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет», — подчеркнул Вучич.

Глава Сербии отметил, что в декабре 2019 года было построено 403 км газопровода на территории страны. Планируется строительство четырех измерительных станций и одной большой компрессорной станции в Жабари, добавил Вучич.

Напомним, что 8 января в Стамбуле официально запустили газопровод «Турецкий поток», который идет по дну Черного моря и объединяет газотранспортные системы России и Турции. Проект состоит из двух веток: одна для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство длилось больше года.