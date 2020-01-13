RT открыл курсы по журналистике, новым медиа и видеомейкингу

Москва, 13 января. Телеканал RT запустил курсы по журналистике, новым медиа и видеомейкингу. СМИ приглашает принять участие в онлайн-уроках начинающих журналистов, блогеров и операторов.

Сообщается, что вести тренинги будут опытные корреспонденты и продюсеры канала, а также авторы digital-проектов издания и сотрудники мультимедийного агентства RUPTLY.

С 2016 года действует «Школа RT», в которой уже обучились более 200 человек из 20 стран. Теперь ее уроки будут доступны в режиме онлайн.

«Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара. Самые успешные слушатели «Школы» получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала», — рассказала руководитель проекта Анна Ковтунова.

Лучших учеников выберут спикеры и кураторы курсов.

В «Онлайн-школе RT» желающие смогут пройти обучение по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съемка и постпродакшн».

Слушатели получат знания и навыки, которые помогут снять необычный сюжет, смонтировать вирусный ролик, создавая при этом уникальный контент.

Обучение пройдет на бесплатной основе, а участники проекта будут отбираться в процессе конкурса.

В состав RT входят восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY.