Электронные трудовые, саммит БРИКС и строительство скейтпарков. Главный Ургант. ФАН-ТВ

В третьем выпуске шоу «Главный Ургант» ведущий Ленич Филиппов и картонный двойник Андрея Урганта обсуждают самые актуальные темы минувшей недели. На этот раз речь пойдет о замене привычных трудовых книжек на электронные, упрощении процесса регистрации автомобилей и предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Петербурге в июле этого года.

Гость выпуска — глава округа Екатерингофский Олег Смакотин. Политик известен своими неоднозначными проектами, в числе которых переименование одного из переулков на территории старейшего завода по производству резиновой обуви «Красный треугольник» в честь известного российского рэпера Гнойного. Также депутат рассказал о необходимости строительства скейтпарков, организации площадок для рэп-баттлов и других амбициозных планах на грядущее десятилетие.