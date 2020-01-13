Хаджимба не будет участвовать в повторных выборах президента Абхазии

Сухум, 13 января. Подавший в отставку Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии, которые пройдут 22 марта. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

«Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах», — заявил Барциц.

По словам вице-президента Абхазии, Хаджимба не собирается уезжать из страны, он остается в Абхазии.

«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», — добавил Барциц.

Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов на фоне массовых протестов в столице страны. По началу Хаджимба отказывался покидать пост президента, но обещал урегулировать конфликт в рамках правового поля. Накануне Хаджимба подал заявление об отставке, он выступил с видеообращением к жителям страны. В нем он пояснил, что сделал все возможное для того, чтобы избежать противостояние народа.

Исполняющим обязанности президента Абхазии после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр Валерий Бганба. Такое заявление сделал бывший глава правительства Абхазии Сергей Шамба.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 9 сентября 2019 года. Хаджимба выиграл голосование, получив поддержку 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии «Амцахара», Алхас Квициния получил 46,19% голосов. С тех пор оппозиция добивалась проведения повторного голосования.