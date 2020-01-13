Москва, 13 января. Российский юморист Евгений Петросян активно занимается спортом и не употребляет спиртного, чтобы чувствовать себя молодым рядом с 30-летней возлюбленной Татьяной Брухуновой, пишут средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что сатирик в декабре якобы женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Как пишет KP.ru, большая разница в возрасте обязывает знаменитость следить за собой и поддерживать форму. По данным издания, артист старается не пить крепких алкогольных напитков, предпочитая им легкое итальянское шампанское.

Петросян рассказал, что заставляет его чувствовать себя молодым. Журналисты пишут, что Петросян старается не расстраиваться по пустякам и находить даже в стрессовых ситуациях положительные стороны.

«Иногда даже ищу логику, оправдывающую тот или иной поступок человека. А если совсем ничего не нахожу, пью валерьянку», — сказал народный артист.

Сатирик занимается спортом и подчеркивает, что физически чувствует себя намного моложе своего возраста.

Ранее Петросян заявил, что считает себя нормальным человеком, у которого были веские причины для развода с Еленой Степаненко.

Петросян встретился в Ереване с журналистами и ответил на многочисленные вопросы, которые касались не только его карьеры, но и личной жизни. Юморист признался при этом, что комментировать бракоразводный процесс и его обстоятельства пока не хотел бы, так как это дело еще нельзя назвать завершенным. Комик отметил, что причины для развода со Степаненко были.

Он также добавил, что ему не за что оправдываться. Петросян уточнил, что проблемы в семье начались давно: пара на момент расставания уже фактически жила раздельно. При этом СМИ напомнили юмористу о его заявлении, что «семья — это святое, и бог ее хранит».