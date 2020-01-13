Глава автономии татар Крыма Умеров назвал бредом идею отметить годовщину сожжения Москвы

Симферополь, 13 января. Предложение экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова отметить «450-летие сожжения Москвы» на Украине является «шизофренической» идеей. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии (РНКА) крымских татар Эйваз Умеров.

«У этого авантюриста от политики все меньше и меньше возможностей. От этого он вынужден доставать из своего сознания самые эпатажные и шизофренические идеи, показывая всему миру в первую очередь свой внутренний бредовый мир и отсутствие созидательных ноток. Бредовее идеи и не сыскать», — сказал председатель РНКА в комментарии РИА Новости.

Умеров отметил, что Чубаров, который также возглавляет «Меджлис1 крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в РФ), «отхватил порцию хайпа» на своем предложении. По словам главы РНКА, экстремисты, подобные бывшему депутаты Рады, несут лишь хаос и разрушение.

«Не думаю, что Украина будет праздновать эту дату, ибо это бред», — подытожил Умеров.

Ранее Чубаров написал на своей странице в Facebook, что в XVI веке крымский хан Девлет-Гирей ходил походом на Русь, сообщает «Газета.ру». Тогда в Москве произошел пожар, ставший самым крупным за столетие. По мнению Чубарова, годовщина этого события является «славной исторической датой».

Комментируя идею отпраздновать «450-летие сожжения Москвы», член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что предложение экс-депутата Рады направлено на разжигание межнациональной розни, передает НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.