Сенатор Цеков оценил протест Австрии против санкций США по «Северному потоку — 2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил против американских санкций по «Северному потоку — 2». В Совфеде считают, что рано или поздно европейцы смогут противостоять США не только на словах, но и конкретными действиями.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил глава австрийского МИД в интервью газете Die Presse.

Шалленберг убежден, что российский газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, выступление австрийского министра иностранных дел свидетельствует, что «критическая масса накапливается».

«Количество стран, открыто выражающих протест против американских санкций, действительно носящих экстерриториальный характер, растет. Мы слышим протесты Германии, Франции, Австрии и других стран. И что важно — выступают против санкций США высокопоставленные политики. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Москву тоже высказалась за продолжение строительства «Северного потока — 2». Но другое дело, что все это слова, противодействовать американским санкциям конкретными поступками пока никто не осмеливается», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор Цеков.

Парламентарий объяснил, что слишком многое для европейцев завязано на США, а потому они не могут им открыто противостоять.

«Американцы предпочитают не прислушиваться к чужому мнению, а оказывать давление на своих оппонентов и дожимать тех, кто не согласен с их методами недобросовестной конкуренции. Поэтому в Европе не предпринимают активных действий, чтобы противостоять США. По крайней мере, пока. Но рано или поздно это должно закончиться. Америка теряет свой статус гегемона», — считает Сергей Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия не собирается опускать руки и будет достраивать «Северный поток — 2» своими силами.

«Да, мы потеряем год, но американцы все равно потеряют больше. Их поведение приводит к тому, что многие страны начинают понимать, что с американцами лучше вообще не иметь дел, многие закладывают фундамент для своей независимости от США, отказываясь от тех же долларовых расчетов», — заметил Сергей Цеков.

Он добавил, что поведение США по отношению к Ирану открыло мировой общественности глаза на то, кто на самом деле является главным агрессором.