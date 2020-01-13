Делегация утратившего легитимность ПНС Ливии прибыла в Москву на переговоры

Москва, 13 января. Делегация утратившего легитимность Правительства национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа прилетела в понедельник в российскую столицу на переговоры по ливийской проблеме. Об этом сообщил журналистам руководитель МИД ПНС Мухаммед Тахер Сияла.

«Да, да, прибыла», — передает РИА Новости слова главы МИД ПНС.

Однако он не смог прокомментировать, есть ли на данный момент проект мирного соглашения между сторонами ливийского конфликта.

Отметим, что единственное легитимное правительство Ливии находится в Тобруке.

Ливия оказалась в кризисной ситуации после убийства главы страны Муаммара Каддафи в 2011 году. В результате Триполи захватило террористическое ПНС. ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром вела в стране антитеррористическую операцию и планировала освободить Триполи от бандитских формирований. При этом Анкара обеспечивала поддержку искусственно созданному ПНС Ливии, поставляя оружие в обход эмбарго ООН и направляя своих военных в Триполи.

Напомним, 8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Глава российского государства выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу лидера РФ. В результате с полуночи 12 января в Триполи впервые за долгое время было установлено перемирие.

ЛНА полностью выполняет соглашение о прекращении военных действий. Однако террористы ПНС уже успели нарушить перемирие, обстреляв позиции армии Хафтара.