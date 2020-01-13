Катырин спрогнозировал снижение предпринимательских рисков

Риски для бизнеса в России заметно уменьшатся в ближайшем будущем. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТППРФ) Сергей Катырин.

Катырин прокомментировал внесенные в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроекты, направленные на декриминализацию предпринимательской деятельности. Речь идет о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

«Так, нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Увеличивается и порог наступления уголовной ответственности — с нынешних 9 миллионов до 100 миллионов рублей (преступление в крупном размере) и с 45 миллионов до 150 миллионов (особо крупный размер)», — напомнил Катырин.

По его словам, в последние годы внешнеторговая деятельность российских экспортеров все чаще сопровождалась рисками задержки получения валютной выручки «не по их вине». Особенно остро проблема встала перед российскими компаниями, попавшими под иностранные санкции, отметил собеседник агентства.

«Палата вообще предлагала полностью декриминализовать эту ситуацию, оставив только самые значительные составы деяний и повысив нижний порог наступления уголовной ответственности. В целом же предлагаемый подход учитывает наши инициативы и решает возникшую проблему», — поделился Катырин.

Другая предлагаемая новелла — это трехкратное повышение суммы неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов, при достижении которой наступает уголовная ответственность физических лиц или организаций за уклонение от их уплаты, напомнил глава ТПП РФ.

«Такая инициатива весьма своевременна и позволит оградить от необоснованного уголовного преследования малый и средний бизнес», — считает Катырин.