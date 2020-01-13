Экс-участник «Уральских пельменей» Мясников решил «бросить юмор»

Москва, 13 января. Бывший артист развлекательного шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объявил об уходе из юмора. На своей странице в Instagram он рассказал о своих планах.
В посте артист написал, что «решил бросить юмор».
«Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю», — добавил артист.
К посту было прикреплено видео романтического характера. На кадрах девушка, обернутая в простыню, выходит на балкон, передает «Газета.ру».
Подписчики считают, что в ролике снялась супруга Мясникова.
Ранее действующая участница шоу «Уральские пельмени» рассказала об обстановке в коллективе после ухода Юлии Михалковой. Артистка заявила, что никто не делает из этого трагедии.
«Конкретно для меня мало что поменялось — просто минус один человек в команде. Хотя теперь нас быстрее гримируют», — отшутилась она.
По ее словам, все репетиции труппы идут в штатном режиме.
Корнева также отметила, что не имеет разногласий с другой девушкой из «Пельменей» Иланой Юрьевой. Кроме того, артистка отказалась комментировать судебные процессы с бывшим руководителем творческого коллектива Сергеем Нетиевским. По словам актрисы, тяжбы ее никак не интересуют, она просто выполняет свою работу и не планирует покидать шоу.
Ранее исполнитель шансона Александр Новиков заявил, что кризис в коллективе «Уральских пельменей» настал из-за большого количества денег, сообщал НСН.