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Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

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Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Москва, 13 января. Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.

Ранее сообщалось, что новые 5G-смартфоны iPhone выйдут в этом году лишь с поддержкой диапазона sub-6GHz, а поддержка диапазона mmWave появится в iPhone лишь к началу 2021 года.

Куо рассказал, что все модели с полноценной поддержкой 5G появятся на рынках пяти стран (Соединенные Штаты, Канада, Япония, Корея и Великобритания) во второй половине текущего года. При этом аналитик сообщил, что Apple может отключить 5G в странах, которые имеют малое покрытие 5G или не предлагают такую возможность.

Аналитик добавил, что Apple еще корректирует планы по выпуску новых моделей, однако поставки могут начаться в конце третьего или в начале четвертого квартала текущего года.

Ранее Apple подтвердила, что проверяет хранилище iCloud на наличие фотографий насилия над детьми. Об этом рассказал специалист компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.

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Источник: ixbt.com
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