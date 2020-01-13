Глава МИД ДНР заявила, что Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе

Донецк, 13 января. Киев не сможет вовремя выполнить предусмотренные Минскими соглашениями условия для проведения местных выборов в Донбассе в 2020 году. Об этом заявила постоянный представитель Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, речи о выборах идти не может до тех пор, пока «не будут выполнены все предшествующие политические пункты комплекса мер».

«Более того, в коммюнике по итогам встречи в «нормандском формате» четко закреплено обязательство Украины согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса Донбасса», — подчеркнула Никонорова.

Она пояснила, что в данном случае речь идет о введении в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам постпреда ДНР в контактной группе, необходимо имплементировать в украинское законодательство текст «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок предоставления этого статуса.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Некоторые районы Донецкой и Луганской области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности Киев регулярно нарушает. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, сообщает «Газета.ru».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена содействовать выполнению Минских соглашений со стороны республик Донбасса. Он выразил надежду на то, что ситуацию на востоке Украины удастся урегулировать на основе этого документа.