Николаев опубликовал редкие фото с Пугачевой и Паулсом

Москва, 13 января. Известный певец и композитор Игорь Николаев опубликовал редкие фото с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и заслуженным музыкантом Раймондом Паулсом. Снимки Николаев выложил на своей странице в Instagram.

12 января латвийский композитор, пианист и дирижер Раймонд Паулс отпраздновал 84-летие. Игорь Николаев поздравил коллегу с этим знаменательным событием.

«С днем рождения, наш великий и настоящий маэстро Раймонд Паулс!» — написал российский музыкант.

Поздравление Николаев сопроводил тремя фотографиями, на двух из которых он находится в компании Паулса и Пугачевой. Также на одном из снимков присутствует супруга Николаева Юлия Проскурякова. Судя по всему, фотографии были сделаны недавно. Подписчики российского композитора порадовались редким снимкам и поздравили Паулса с днем рождения.

«Вот они, великие люди!!! Как много фото и видео, где вы все вместе работаете и творите очередной шедевр. Маэстро Паулс вне времени, спасибо ему за музыку!» — написала rozakova.

«Раймонд Паулс — вы космос. Поздравляю вас с днем рождения, здоровья вам и долгих плодотворных лет!» — пожелала zulfiia2597.

«Спасибо за музыку. Живите больше ста лет. Здоровья и вдохновения», — прокомментировала petrusenkogalin.

Отметим, что Игорь Николаев уже не в первый раз радует подписчиков редкими кадрами. Так, ранее музыкант опубликовал раритетное видео с молодой Пугачевой.