Кинокритики США признали «Однажды в… Голливуде» Тарантино лучшей лентой в 2019 году

Москва, 13 января. Ежегодная церемония вручения премии «Выбор критиков» прошла в американском городе Санта-Моника. Приз за лучший фильм вручили Квентину Тарантино за кинокартину «Однажды в… Голливуде».

За звание лучшей ленты также боролись фильмы «1917», «Паразиты», «Ирландец», «Брачная история», «Джокер», «Маленькие женщины» и «Кролик Джоджо».

Лучшими режиссерами были признаны кореец Пон Чжун Хо, снявший картину «Паразиты» и Сэм Мендес за работу «1917», передает «Газета.ру».

Премию «Выбор критиков» вручает Ассоциация кинокритиков, ведущих деятельность в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о возможных претендентах на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». По данным издания The Hollywood Reporter, самые высокие шансы попасть в число номинантов имеют фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Кроме того, журналисты считают, что номинантами могут стать картины «Брачная история» Ноа Баумбака, триллер «Джокер» Тодда Филлипса и драма «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

С наиболее высокой вероятностью в список номинантов будет включен «Ирландец», его шансы оцениваются в 99.9%.

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. Номинанты на премию будут объявлены 13 января.