Кокорин и Малком отправились на сборы в Катар в составе «Зенита»

Москва, 13 января. Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского «Зенита», которые отправились на зимний сбор в Катар. Об этом говорится на официальной странице команды в Twitter. Отмечается, что сбор петербургской команды пройдет в Дохе 13–25 января, расписание товарищеских матчей будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин принял участие в открытой тренировке основного состава команды.

Напомним, 8 октября 2018 года хавбек Мамаев, форвард Кокорин, младший брат последнего и их приятель устроили две драки в российской столице. Сначала квартет напал на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе «Кофемания» молодые люди избили главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В результате драки в заведении также получил травмы гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Как писала «Газета.ru», 8 мая текущего года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев заключения. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились (УДО) из колонии.

Скандально известный российский футболист Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов». После выхода на свободу по УДО Павел Мамаев остался без работы, так как ФК «Краснодар» расторг контракт с футболистом. Ростовский клуб воспользовался ситуацией и пригласил Мамаева к себе. Футболист заключил двухлетний контракт, теперь он бегает за желто-синих под десятым номером.