Эксперт Попов считает, что США не смогут навязать Европе свой СПГ

Москва, 13 января. В Европе поддерживают российскую позицию по «Северному потоку — 2», однако не забывают и о собственной коммерческой выгоде. Об этом заявил журналистам директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

По мнению эксперта, американские власти не смогут навязать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ), поскольку она не для этой цели вкладывается в проект «Северный поток — 2».

«Но немцы не были бы самими собой, если бы не преследовали своих целей. Поэтому они до последнего будут пытаться диверсифицировать закупки газа. Основной объем продукции они, конечно, будут покупать у нас, но и заметный — у американцев», — объяснил Попов.

Он также обратил внимание на то, что ничего принципиально не изменилось, так как Европа, Германия заинтересованы главным образом в российском газе, сообщает радио Sputnik.

В понедельник утром руководитель Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг осудил американские санкции в отношении «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальное действие санкций США против проекта. Кроме того, отмечал НСН, австрийский министр назвал действия Белого дома неприемлемыми.

Как сообщала «Газета.Ru», по окончании переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 11 января канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала «Северный поток — 2». Она назвала неправильными экстерриториальные ограничения США.