Врач-диетолог Мухина назвала топ-5 натуральных афродизиаков

Москва, 13 января. Врач-диетолог Марият Мухина назвала пять продуктов, которые оказывают положительное воздействие на сексуальное влечение, а также развеяла мифы о еде, которая не является афродизиаком.

По словам диетолога, первую строчку в топ-5 натуральных афродизиаков занимают устрицы.

«В устрицах содержится большое количество цинка – минерала, играющего важную роль в производстве мужского гормона тестостерона и спермы. Кроме того, в них есть аминокислота тирозин, которая способствует выработке «гормона счастья» дофамина, нехватка которого негативно влияют на либидо», — рассказала врач.

Второе место занимает спаржа. Продукт содержит витамины Е, В и калий, которые стимулируют сексуальную активность. Однако Мухина рекомендовала не употреблять спаржу слишком часто, иначе продукт может вызвать обратных эффект.

На третьем месте расположился перец чили. Содержащийся в перце чили капсаицин стимулирует нервные окончания на языке, а также увеличивает выброс адреналина и эндорфинов.

Четвертую строчку в топ-5 натуральных афродизиаков занимают имбирь и корица. Эти продукты стимулируют кровообращение и благодаря этому улучшают чувствительность эрогенных зон.

На пятом место расположился арбуз. Содержащаяся в нем аминокислота цитруллин расслабляет и расширяет кровеносные сосуды.

«Примерно такое же действие оказывает виагра и другие препараты от эректильной дисфункции», ― добавила Мухина.

Она добавила, что вещество содержится не в самой мякоти арбуза, а в его корке, поэтому для должного эффекта необходимо съесть довольного много этого плода. Врач отметила, что такие «романтичные» продукты, как шоколад и клубника, афродизиаками не являются.

Ранее диетолог Ирина Торопыгина назвала три восстанавливающих здоровье печени продукта. Как отметила специалист, для достижения желаемого результата необходимо включить в рацион тыкву, которая позволяет восстановить активность детоксикационных ферментов.