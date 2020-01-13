Калифорнийские ученые раскрыли тайну самой загадочной картины Леонардо да Винчи

Москва, 13 января. 3D-модель знаменитой и самой загадочной картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» помогла разгадать тайну прозрачного шара в руках Христа. Соответствующую модель разработали ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне, передает MIT Technology Review.

Искусствоведы долго спорили насчет шара, изображенного на холсте, который практически не искажает пространство позади себя. Многие специалисты предположили, что художник и изобретатель занимался изучением оптики и ее свойств.

Благодаря созданной калифорнийскими учеными 3D-модели удалось выяснить, что предмет на картине представляет собой полую сферу, диаметр которой составляет 6,8 сантиметра. Эта сфера выполнена из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра, она расположена на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Как напоминает «Газета.ru», искусствоведы усомнились в подлинности картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданной два года назад за $450 млн.

Ранее стало известно, что Леонардо да Винчи не смог закончить работу над «Мона Лизой» из-за дисфункции кисти — так называемой «когтистой руки», считают итальянские медики. Как уточняется в исследовании, дисфункция развивается вследствие повреждения локтевого нерва.

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани рассказал, что Леонардо да Винчи страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. С его точки зрения, как раз гиперактивность объясняла многие черты его характера и непредсказуемую гениальность.