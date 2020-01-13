Портал XDA-Developers показал «живые» фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G.

Нью-Йорк, 13 января. Главный редактор портала XDA-Developers Макс Вайнбах опубликовал «живые» фотоснимки, на которых показан работающий смартфон Samsung Galaxy S20+ 5G.

Так, на задней части девайса расположена главная камера с четырьмя модулями. Кроме того, видна вспышка и микрофон. Вероятно, новый гаджет получит хороший звук при записи видео из-за расположения микрофона.

Отмечается, что фронтальная часть смартфона обладает минимальными рамками, также создатели убрали отдельную кнопку для голосового помощника Bixby.

В настоящее время никаких данных по характеристикам новинки нет. По предварительной информации, телефон построен на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 865 и Samsung Exynos 990.

Ресурс xda-developers опубликовал первые шпионские фото флагмана Samsung Galaxy S20+. Анонс новинки вместе со складным смартфоном Galaxy Z Flip ожидается 11 февраля, в рамках мероприятия Samsung Unpacked 2020. pic.twitter.com/rNhXO83heL — Пархоменко Денис (@parhomenko2010) January 13, 2020

Старт продаж новой линейки Galaxy S20 запланирован на 11 февраля 2020 года.