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Портал XDA-Developers показал «живые» фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G

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Портал XDA-Developers показал «живые» фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G.

Нью-Йорк, 13 января. Главный редактор портала XDA-Developers Макс Вайнбах опубликовал «живые» фотоснимки, на которых показан работающий смартфон Samsung Galaxy S20+ 5G.

Так, на задней части девайса расположена главная камера с четырьмя модулями. Кроме того, видна вспышка и микрофон. Вероятно, новый гаджет получит хороший звук при записи видео из-за расположения микрофона.

Отмечается, что фронтальная часть смартфона обладает минимальными рамками, также создатели убрали отдельную кнопку для голосового помощника Bixby.

В настоящее время никаких данных по характеристикам новинки нет. По предварительной информации, телефон построен на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 865 и Samsung Exynos 990.

Старт продаж новой линейки Galaxy S20 запланирован на 11 февраля 2020 года.

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Источник: XDA-Developers
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