Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП в Башкирии

Уфа, 13 января. Один человек погиб и шесть пострадали во время ДТП с участием двух легковых автомобилей в Башкирии. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла в 6.45 по московскому времени на 88-м километре автодороги Сибай — Акъяр в Хайбуллинском районе Башкирии. По предварительным данным, произошло столкновение отечественной машины «Лада», за рулем которой находился 37-летний житель села Акъяр, и иномарки Mitsubishi ASX под управлением 28-летнего местного жителя.

Водитель отечественного авто получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

«Второй водитель и пять пассажиров с обоих автомобилей доставлены в больницу. В числе пострадавших один ребенок», — говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.

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