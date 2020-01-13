Диетолог Торопыгина назвала три восстанавливающих здоровье печени продукта

Москва, 13 января. Существует три продукта, с помощью которых можно оперативно восстановить печень после затянувшихся из-за новогодних праздников застолий. Об этом сообщила порталу E1 диетолог Ирина Торопыгина.

Как отметила специалист, для достижения желаемого результата необходимо включить в рацион тыкву, которая позволяет восстановить активность детоксикационных ферментов. Она отметила, что тыквенные семечки могут принести пользу, так как обладают способным выводить желчь цинком.

Кроме того, по словам Торопыгиной, дополнительным вариантом может стать курага. Врач указала на то, что сухофрукт может оказывать оздоровительное влияние не только на печень, но и на состояние сердца и сосудов, пишет «Вечерняя Москва».

В-третьих, добавила эксперт, помочь печени поможет оливковое масло, а вместе с ним жирные кислоты и омега-3.

Ранее китайские ученые рассказали, что поможет восстановить печень после употребления алкогольных напитков.