Госдума может наделить ФСИН правом официального предостережения

Москва, 13 января. Депутаты Госдумы могут наделить сотрудников ФСИН новыми полномочиями — правом официального предостережения от неправомерных действий. О законопроекте рассказал автор инициативы зампред парламентского комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

На данный момент ФСИН, как и другие правоохранительные органы, является субъектом профилактики правонарушений, однако сотрудники ведомства не имеют права предостерегать лиц, отбывающих наказание, от совершения незаконных действий. Документ призван устранить этот недостаток законодательства.

Хинштейн полагает, что появление новых полномочий у сотрудников уголовно-исполнительной системы будет сдерживать осужденных от совершения неправомерных деяний, таких как побег или нарушение внутреннего распорядка, сообщает «Парламентская газета».

«Профилактика — это возможность остановить человека от совершения преступления, удержать его от шага в пропасть», — считает парламентарий.

Он также отметил, что эта мера не приведет к увеличению числа заключенных и ужесточению режима их содержания.

«Это дополнительный фактор влияния на осужденных или арестованных, удерживающий их от неправомерного поведения», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, дополнительной ответственности за игнорирование предупреждения не предполагается, но при этом нарушитель «получит максимальное предусмотренное за это законом наказание».

«Здесь осознанность совершенного преступления особенно очевидна», — отметил депутат.

Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы 13 января.