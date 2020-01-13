Эксперты Superjob рассказали, кого из россиян премировали чаще по итогам 2019 года

Москва, 13 января. 30% сотрудников российских компаний получили премии по итогам 2019 года. При этом рассчитывали на денежное поощрение 29% жителей РФ, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, поступившем в распоряжение Федерального агентства новостей.

Исследовательский центр портала выяснил, что среди женщин премии по итогам ушедшего года получили 33%, при этом в декабре на дополнительную выплату рассчитывали 29% россиянок. У мужчин сложилась противоположная ситуация: премирования ожидали 30%, но получили денежное поощрение лишь 27% представителей сильного пола.

Чаще всего по итогам 2019 года в России премировали сотрудников в возрасте до 34 лет — работодатели поощрили 31% россиян, относящихся к данной категории. Среди тех, кому больше 45 лет, премии получили 30%, а в категории от 35 до 44 — 28%. Кроме того, чаще премии выплачивали сотрудникам, имеющим ежемесячный доход свыше 80 и менее 30 тысяч рублей (по 32%).

Как отметили исследователи Superjob, число россиян, получающих премии по итогам года, регулярно увеличивается. Так, в 2011 году денежное поощрение получили лишь 17% сотрудников. В 2018 году этот показатель составил 28%.

В рамках исследования социологи опросили 1,6 тысячи жителей РФ старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Опрос проводился во всех округах России 9 и 10 января.

Ранее эксперты Superjob рассказали, влияют ли внешние данные на карьерный рост. Исследователи отметили, что число работодателей, обращающих внимание на внешний вид, сократилось.