Саратов, 13 января. Пассажирский поезд Ташкент — Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Верблюд на 44 минуты задержал пассажирский поезд под Астраханью. Ранее в Сети появилось видео с верблюдом, который бежал по железнодорожному пути впереди поезда и не реагировал на сигналы машиниста​​​. По данным издания «Газета.ru», автор ролика рассказал, что сначала животное бежало со скоростью 22 километра в час, затем замедлилось до 13 километров в час, а потом возникло опасение, что верблюд может вообще лечь и перекрыть путь.

Как пишет РИА Новости, на перегоне Кигаш — Разъезд №2 Астраханского региона ПривЖД произошла задержка пассажирского поезда №349. Это произошло из-за вышедшего на пути верблюда. В итоге поезд прибыл с задержкой 44 минуты.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Бармер произошел вопиющий случай — мужчина поплатился своей жизнью за жестокое обращение со своим верблюдом, которого оставил на весь день под палящим солнцем.

Как выяснилось, житель города Бармер, что на юго-западе индийского штата Раджастхан, оставил своего верблюда, которому до этого связал все лапы, на улице под палящим солнцем. О несчастном животном, изнывающим от жары, хозяин вспомнил уже только поздно вечером. То есть бедное животное провело целый день на жаре и без воды.

Когда мужчина подошел к своему верблюду, тот в ярости напал на него, вцепившись зубами в шею. Животное кусало и кидало мужчину на землю и в конце концов оторвало ему голову.

Сообщается, что успокоить разъяренного верблюда пытались 25 местных жителей в течение шести часов.