Выводы СК по убийству журналистов в ЦАР позволят прекратить спекуляции Ходорковского

Москва, 13 января. Беглый олигарх Михаил Ходорковский попытается исказить результаты Следственного комитета России по убийству журналистов в ЦАР. Таким мнением поделился политолог, кандидат политических наук, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Марков.

Марков назвал результаты расследования крайне важными, так как существует большое количество политических спекуляций на эту тему. По словам эксперта, выводы российских следователей придется защищать информационно и политически, пишет Nation News. Кроме того, Марков выразил уверенность в том, что фонд Ходорковского, который послал журналистов в ЦАР и не обеспечил репортерам безопасность, будет «стараться по-прежнему опровергать эти данные».

«Сейчас нужно защитить информационно. То, что следствие нашло истинную причину — это очень хорошо», — подытожил политолог.

Как сообщала «Газета.Ru», в 2018 году журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли в ЦАР для выполнения задания так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР). Организация финансируется уголовником Ходорковским. Сам он в прошлом был осужден за серьезные преступления, в том числе и за организацию заказных убийств. Журналисты, прибывшие на африканский континент от структуры, связанной с миллиардером, не стали получать аккредитацию и разрешение на съемки. Кроме того, они перемещались без охраны и средств защиты. Возле населенного пункта Себю на корреспондентов напали вооруженные бандиты, в результате россияне были убиты.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование, где детально была изложена хронология событий и были приведены факты, которые подтверждают версию, озвученную вердиктом СК РФ.