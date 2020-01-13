Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

Бундесканцлерин ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина 11 января посетила с рабочим визитом Москву. В ходе визита состоялись российско-немецкие переговоры на высшем уровне. Вряд ли их можно назвать «обычными» или «рутинными» — уж чересчур все «понеслось» сейчас и в Германии, и в Европе, и в мире… За неполные две недели 2020 года произошло столько значимых событий, сколько раньше не набиралось и за квартал.

Перечислим хотя бы некоторые из них.

2 января парламент Турции проголосовал за отправку воинских частей в Ливию по просьбе нелегитимного «правительства» Файеза Сарраджа.

В ночь со 2 на 3 января в международном аэропорту Багдада в результате ракетной атаки США был убит командующий силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Касем Сулеймани и его спутники.

Иран заявил, что это убийство является актом международного терроризма, и месть Америке будет осуществляться «в нужном месте в нужное время», пока же Иран выходит из «ядерной сделки», предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и возобновляет свою атомную программу.

5 января парламент в Багдаде проголосовал за резолюцию, согласно которой правительство Ирака должно прекратить любое иностранное военное присутствие (включая американское) на территории этой страны.

7 января Владимир Путин посетил Сирийскую Арабскую Республику и провел переговоры с ее президентом Башаром Асадом.

8 января КСИР осуществила ракетную атаку на две военные базы США, расположенные в Ираке. На взлете в аэропорту Тегерана потерпел катастрофу самолет компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс Тегеран—Киев.

В тот же день Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Стамбуле провели торжественную церемонию открытия газопровода «Турецкий поток», в которой участвовали также президент Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.

11 января руководство Ирана признало, что украинский «Боинг» был сбит ракетой ПВО КСИР в результате «непреднамеренной ошибки».

Может показаться, что все эти события не касаются отношений между Москвой и Берлином, во всяком случае — напрямую. Но на самом деле — касаются, и еще как. Потому что все они свидетельствуют об ослаблении американского «глобального лидерства» и заставляют Германию медленно дрейфовать в сторону от США.

Куда? Тут вариантов не так много, и Россия сегодня представляется одним из наиболее выгодных и, что немаловажно, надежных. Это дешевые ресурсы для немецкой экономики, это эффективная военная сила, и это, наконец, весьма объемный и платежеспособный рынок сбыта товаров и услуг — плюс логистический коридор в Китай и другие страны Азии.

В этих условиях визит Меркель в Москву, о котором было официально объявлено только 7 января, выглядел едва ли не как демонстративный переход крупнейшей страны Евросоюза и важнейшего члена НАТО на сторону России.

Судя по озвученным итогам переговоров с Путиным, если это и не так, то процесс в данном направлении не просто «пошел», а зашел уже достаточно далеко.

Перечислим главные признаки этого.

Газопровод «Северный поток — 2», который, как было заявлено, «является чисто экономическим проектом», будет достроен во что бы то ни стало — несмотря на действующие и любые иные санкции со стороны США. Практика подобных «экстерриториальных санкций» фактически осуждена как «неправильный путь», причем немецкой стороной.

Ответственность за выход Ирана из «ядерной сделки» также возложена на США. При этом институт INSTEX для финансового обеспечения торговых обменов с Ираном в обход американских санкций должен начать работу.

Конфликт в Сирии, как согласились участники встречи, должен решаться исключительно политическими средствами — в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Конфликт в Ливии также должен решаться за столом переговоров с участием не только двух враждующих сторон, но и государств, чьи интересы данный конфликт затрагивает. Для этого будет создан специальный «берлинский формат» под эгидой ООН.

Минские соглашения являются основой для урегулирования внутриукраинского конфликта, а особый статус Донбасса должен стать бессрочным — в этом Путин и Меркель оказались также солидарны.

Наконец, Германия намерена впредь отстаивать и продвигать на международной арене свои интересы и интересы Европы. Последнее заявление прозвучало из уст бундесканцлерин на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, будет ли теперь «больше сотрудничества между Россией и Европейским союзом, а может быть, и против Соединенных Штатов». Как говорится, sapienti sat.

Конечно, можно возразить, что Меркель — это «уходящая политическая натура», которая вскоре-де покинет пост главы немецкого правительства, а ее сменщики или, в случае сохранения власти у блока ХДС/ХСС, преемники могут вести другую, намного более проамериканскую, «проатлантическую» и, соответственно, антироссийскую политику. Но нельзя отрицать того факта, что «однополярный мир» Pax Americana терпит крушение буквально на наших глазах: США усиливают давление на своих недавних союзников по «коллективному Западу» согласно известному лагерному принципу «Умри ты сегодня, а я — завтра».

В этих условиях единственное рациональное решение для Евросоюза, в целом, и для Германии, в частности, — покинуть американский «Титаник».