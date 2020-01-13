Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

397
0 Оставить комментарий

Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

Бундесканцлерин ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина 11 января посетила с рабочим визитом Москву. В ходе визита состоялись российско-немецкие переговоры на высшем уровне. Вряд ли их можно назвать «обычными» или «рутинными» — уж чересчур все «понеслось» сейчас и в Германии, и в Европе, и в мире… За неполные две недели 2020 года произошло столько значимых событий, сколько раньше не набиралось и за квартал.

Перечислим хотя бы некоторые из них.

2 января парламент Турции проголосовал за отправку воинских частей в Ливию по просьбе нелегитимного «правительства» Файеза Сарраджа

В ночь со 2 на 3 января в международном аэропорту Багдада в результате ракетной атаки США был убит командующий силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Касем Сулеймани и его спутники. 

Иран заявил, что это убийство является актом международного терроризма, и месть Америке будет осуществляться «в нужном месте в нужное время», пока же Иран выходит из «ядерной сделки», предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и возобновляет свою атомную программу.

Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

5 января парламент в Багдаде проголосовал за резолюцию, согласно которой правительство Ирака должно прекратить любое иностранное военное присутствие (включая американское) на территории этой страны.

7 января Владимир Путин посетил Сирийскую Арабскую Республику и провел переговоры с ее президентом Башаром Асадом.

8 января КСИР осуществила ракетную атаку на две военные базы США, расположенные в Ираке. На взлете в аэропорту Тегерана потерпел катастрофу самолет компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс Тегеран—Киев. 

В тот же день Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Стамбуле провели торжественную церемонию открытия газопровода «Турецкий поток», в которой участвовали также президент Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.

11 января руководство Ирана признало, что украинский «Боинг» был сбит ракетой ПВО КСИР в результате «непреднамеренной ошибки».

Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

Может показаться, что все эти события не касаются отношений между Москвой и Берлином, во всяком случае — напрямую. Но на самом деле — касаются, и еще как. Потому что все они свидетельствуют об ослаблении американского «глобального лидерства» и заставляют Германию медленно дрейфовать в сторону от США. 

Куда? Тут вариантов не так много, и Россия сегодня представляется одним из наиболее выгодных и, что немаловажно, надежных. Это дешевые ресурсы для немецкой экономики, это эффективная военная сила, и это, наконец, весьма объемный и платежеспособный рынок сбыта товаров и услуг — плюс логистический коридор в Китай и другие страны Азии. 

В этих условиях визит Меркель в Москву, о котором было официально объявлено только 7 января, выглядел едва ли не как демонстративный переход крупнейшей страны Евросоюза и важнейшего члена НАТО на сторону России. 

Судя по озвученным итогам переговоров с Путиным, если это и не так, то процесс в данном направлении не просто «пошел», а зашел уже достаточно далеко. 

Перечислим главные признаки этого.

Газопровод «Северный поток — 2», который, как было заявлено, «является чисто экономическим проектом», будет достроен во что бы то ни стало — несмотря на действующие и любые иные санкции со стороны США. Практика подобных «экстерриториальных санкций» фактически осуждена как «неправильный путь», причем немецкой стороной.

Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

Ответственность за выход Ирана из «ядерной сделки» также возложена на США. При этом институт INSTEX для финансового обеспечения торговых обменов с Ираном в обход американских санкций должен начать работу.

Конфликт в Сирии, как согласились участники встречи, должен решаться исключительно политическими средствами — в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Конфликт в Ливии также должен решаться за столом переговоров с участием не только двух враждующих сторон, но и государств, чьи интересы данный конфликт затрагивает. Для этого будет создан специальный «берлинский формат» под эгидой ООН.

Минские соглашения являются основой для урегулирования внутриукраинского конфликта, а особый статус Донбасса должен стать бессрочным — в этом Путин и Меркель оказались также солидарны.

Наконец, Германия намерена впредь отстаивать и продвигать на международной арене свои интересы и интересы Европы. Последнее заявление прозвучало из уст бундесканцлерин на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, будет ли теперь «больше сотрудничества между Россией и Европейским союзом, а может быть, и против Соединенных Штатов». Как говорится, sapienti sat.

Встреча Путина и Меркель зафиксировала ослабление глобального лидерства США

Конечно, можно возразить, что Меркель — это «уходящая политическая натура», которая вскоре-де покинет пост главы немецкого правительства, а ее сменщики или, в случае сохранения власти у блока ХДС/ХСС, преемники могут вести другую, намного более проамериканскую, «проатлантическую» и, соответственно, антироссийскую политику. Но нельзя отрицать того факта, что «однополярный мир» Pax Americana терпит крушение буквально на наших глазах: США усиливают давление на своих недавних союзников по «коллективному Западу» согласно известному лагерному принципу «Умри ты сегодня, а я — завтра». 

В этих условиях единственное рациональное решение для Евросоюза, в целом, и для Германии, в частности, — покинуть американский «Титаник».

Новости партнеров

Новости партнеров