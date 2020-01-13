В 2020-м «финансовая пирамида ОВГЗ» на Украине рухнет

Украинских экономистов все больше беспокоит «финансовая пирамида» ОВГЗ (краткосрочных гособязательств страны), которую в последние месяцы строит правительство. По их подсчетам, долги Киева по внутренним займам за год выросли в 14 раз, и эта финансовая «мина» может обрушить украинскую экономику в течение года, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Киевские аналитики говорят о состоянии экономики Украины во все более тревожных тонах. Одним из негативных показателей они называют укрепление курса гривны, которая всего за год выросла по отношению к доллару более чем на 20%. В начале 2019-го за один «зеленый» давали 28,5 гривны, сейчас за доллар дают 23,8 гривны.

«Укрепление курса гривны на сегодня абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране. Наша нацвалюта укрепляется крайне неестественно, — обратил внимание экономист Олег Пендзин. — Это может привести к тому, что уже в этом году развалится финансовая пирамида, которую активно строят Нацбанк и Минфин Украины».

По словам аналитика, прогноз развития экономики страны на 2020-й крайне пессимистичен.

«Нужно понимать, что возможности и резервы украинской экономики далеко не безграничны. Укрепление гривны и сокращение экспорта ведут к недополучению десятков миллиардов в госбюджет, который обязан финансировать социальные статьи. Все это создает крайне взрывоопасную ситуацию в экономике, — считает эксперт. — Если рухнет пирамида ОВГЗ, то мы увидим отставку правительства и обвальное падение курса гривны, а также недовольство огромного количества граждан. Мы предупреждаем об этом правительство, чтобы не допустить апокалиптического сценария, который может произойти уже очень скоро».

Еще одним следствием искусственного укрепления курса гривны стало то, что крупнейшие национальные компании-экспортеры начали резко сокращать объемы производства, указал собеседник ФАН.

«По сути, этот процесс «выталкивает» наших граждан за пределы страны. Украинцы начинают массово выезжать за границу на заработки, причем еще более массово, чем в последние два-три года, — констатировал экономист. — Причина в том, что власти Германии и Канады максимально либерализовали свое трудовое законодательство, чтобы привлечь как можно больше работников с Украины. Как следствие — ситуация на нашем рынке труда крайне угрожающая».

Судьба украинской экономики напрямую зависит от того, как долго еще в правительстве будут строить пирамиду ОВГЗ и когда именно она рухнет, добавил Пендзин.

«Чем выше ставка рефинансирования Нацбанка, тем ниже инфляция и тем дороже гривна. Чем дороже нацвалюта, тем дороже обходятся Украине заимствования — то есть, кредиты, которые власти берут в виде облигаций, — подчеркнул экономист. — Чем дороже кредиты в виде облигаций, тем больше в страну приходит иностранцев, которые заводят на Украину валюту, тем самым укрепляя гривну. Все это упирается в возможности государственного бюджета погашать взятые на себя обязательства. Так, Украина на 2020 год заложила в бюджет на погашение процентов по взятым ранее кредитам гигантскую сумму в 145 миллиардов гривен. По нынешнему курсу это почти шесть миллиардов долларов — только на проценты!»

По словам финансового аналитика, задолженность Украины по гособлигациям внутреннего займа растет угрожающими темпами.

«На январь 2019-го наш долг перед иностранными спекулянтами составлял 8,5 миллиарда гривен. Сейчас он составляет 115 миллиардов гривен. То есть, всего за год наши власти нарастили госдолг в 14 раз, — предупредил он. — Если эта «пирамида» рухнет (а она обязательно рухнет), то будет очень плохо всем. Как правило, когда рушится финансовая «пирамида», то государство-заемщик вынуждено рассчитываться с кредиторами своим имуществом. На сегодня главное имущество заемщика Украины — ее земля».

По мнению Пендзина, если иностранные кредиторы начнут заставлять режим Владимира Зеленского рассчитываться с ними земельными паями, то в стране могут начаться массовые акции протеста.

«Впрочем, уличные протесты уже идут полным ходом, что вполне логично. Ведь в декабре на Украине впервые за долгие годы власти приостановили платежи из госбюджета, потому что у них просто кончились деньги. Они признали краткосрочный внутренний дефолт, и бюджетники начали бастовать, ведь им перестали выплачивать зарплату, — отметил Пендзин. — Да и в целом экономические итоги 2019-го были очень плохими, ситуация в стране вызывает серьезную озабоченность. Даже если взять официальные цифры Госстата Украины, у нас за год резко упало производство. За январь-март 2019-го еще был рост, но уже с апреля промышленность начала падать. В сентябре она упала на 2%, в октябре — на 5,5%, а за год падение промышленности составило 7,5%. В некоторых отраслях падение было еще более резким: так, металлургия за год упала вообще на 12,5%. Это очень похоже на катастрофу».

По подсчетам финансового аналитика, на каждые 10 ликвидированных рабочих мест на Украине создается всего лишь шесть новых. А безработица, которая сейчас официально составляет 9,5%, скоро будет выражаться двухзначными цифрами.

«На сегодня ситуация в стране крайне сложная и угрожающая. И високосный 2020-й будет для Украины крайне сложным, — прогнозирует эксперт. — «Пирамида ОВГЗ» продолжает расти. На днях правительство дало разрешение Минфину привлечь в качестве кредитов еще 10 миллиардов гривен за счет бюджета 2020 года — в виде облигаций внутреннего займа. Так власти хотят погасить долги прошлого года. Несмотря на советы аналитиков, они продолжают сами себя загонять в тупик».

В целом нынешние экономические шаги правительства ведут Украину к краю пропасти, уверен эксперт.