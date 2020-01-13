Ученые ЮУрГУ разработали «умный» стул для формирования правильной осанки

Москва, 13 января. Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали «умный» стул для формирования правильной осанки. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

В сообщении говорится, что разработка не имеет аналогов в мире. По словам ученых, внешне стул не отличается от обычного, однако у него есть специальные датчики, определяющие позу человека и предупреждающие его в том случае, если он сидит неправильно.

«Созданное устройство будет на ранней стадии диагностировать патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом человека, а также в реальном времени отслеживать результаты индивидуальных тренировок ребенка», — отмечается в сообщении пресс-службы Минобрнауки России.

Ученые рассказали, что соответствующую информацию могут отслеживать как школьный учитель, так и родители. Все данные транслируются на мобильный телефон с помощью Wi-fi или Bluetooth. Неправильная поза всегда свидетельствует о каких-либо нарушениях и проблемах со здоровьем, подчеркивают ученые. К примеру, в данном случае может идти речь о плоскостопии или разнице длины ног. Благодарю такому стулу врачи могут диагностировать заболевание на ранней стадии.

Директор Научно-исследовательского центра спортивной науки Виталий Епишев отметил, что «если будет выявлено плоскостопие, учитель физкультуры даст специальный комплекс упражнений, направленный на укрепление стоп, и будет работать с этим учеником индивидуально».

Как отмечает «Газета.ru», канадские ученые выяснили, что проблемы с поведением в раннем детстве приводят к низким заработкам. Они призывают воспитателей и родителей внимательнее относиться к воспитанию ребенка и корректировать его поведение в случае необходимости.