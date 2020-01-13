МИД России подтвердил встречу Хафтара и Сарраджа в Москве

Москва, 13 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж проведут переговоры в Москве 13 января. Сообщение о встрече подтвердили в МИД РФ.

Встреча Хафтара и Сарраджа пройдет под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции, сообщил источник РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве.

Ливия оказалась в кризисной ситуации после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. Ливийскую столицу Триполи захватило террористическое ПНС. ЛНА под командованием Хафтара вела в стране антитеррористическую операцию и намеревалась освободить Триполи от бандформирований. При этом Турция обеспечивала поддержку искусственно созданному ПНС Ливии, поставляя оружие в обход эмбарго ООН и направляя солдат в Триполи.

8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Российский лидер выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

ЛНА полностью выполняет соглашение о прекращении огня. При этом террористы ПНС уже успели нарушить перемирие, обстреляв позиции армии Хафтара.