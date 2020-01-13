Глава МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Вена, 13 января. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против «Северного потока — 2». По словам австрийского министра, действия Вашингтона неприемлемы. Об этом сообщает издание Die Presse.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил руководитель дипломатического ведомства Австрии.

Он обратил внимание на то, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и ни в коей мере не ущемляет интересы украинской стороны, пишет «Царьград».

Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономической составляющей, указал Шалленберг. Отвечая на вопрос о планах Америки поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), министр добавил, что «у Европы другие интересы», сообщает «Утро.ру».

Напомним, 20 декабря 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который также предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От компаний, занятых в их строительстве, американские власти потребовали непременно прекратить работу. Швейцарская Allseas сразу же приостановила участие в проекте.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, работа по возведению и запуску газопровода должна завершиться до конца наступившего года или к первому кварталу 2021 года. Российская сторона может своими силами достроить газопровод, указал глава «Газпрома» Алексей Миллер.