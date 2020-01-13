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Глава МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

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Глава МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Вена, 13 января. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против «Северного потока — 2». По словам австрийского министра, действия Вашингтона неприемлемы. Об этом сообщает издание Die Presse.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил руководитель дипломатического ведомства Австрии.

Он обратил внимание на то, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и ни в коей мере не ущемляет интересы украинской стороны, пишет «Царьград».

Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономической составляющей, указал Шалленберг. Отвечая на вопрос о планах Америки поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), министр добавил, что «у Европы другие интересы», сообщает «Утро.ру».

Глава МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Напомним, 20 декабря 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который также предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От компаний, занятых в их строительстве, американские власти потребовали непременно прекратить работу. Швейцарская Allseas сразу же приостановила участие в проекте.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, работа по возведению и запуску газопровода должна завершиться до конца наступившего года или к первому кварталу 2021 года. Российская сторона может своими силами достроить газопровод, указал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Источник: Die Presse
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