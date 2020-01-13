Представитель ЛНР сообщил о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 13 января. Вооруженные силы Украины два раза открывали огонь в течение суток по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 12 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в заявлении.

По информации ЛНР в СЦКК, ВСУ вели огонь из вооружения БМП-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным Луганской Народной Республике Донецкому и Березовскому.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили военную технику у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. По его словам, ВСУ разместили девять единиц военной техники в населенном пункте Верхнеторецкое.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев ввел на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции» войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения. Киев их игнорирует. По информации международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек.