Президент Абхазии ушел в отставку. События дня. ФАН-ТВ

Президент Абхазии подал в отставку Президент Абхазии подал в отставку. Заявление главы государства перед общественностью прочитал министр иностранных дел республики Сергей Шамба. В документе говорится, что Рауль Хаджимба слагает с себя полномочия во имя сохранения стабильности в стране. Обстановка в Абхазии в последнее время действительно была неспокойной. После многочисленных акций протеста оппозиция добилась-таки своего: результаты выборов 2019 года признаны недействительными верховным судом Абхазии. Новое народное волеизъявление пройдет весной, предварительно ЦИК назначил их на 22 марта. А до тех пор Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности лидера страны.

Халифа Хафтар прибыл в Москву Ливийское перемирие начинается в России. СМИ сообщают, что глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар уже прибыл в Москву. Ожидают в нашей столице и его оппонента — премьер-министра Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. О том, что лидеры противоборствующих сил Ливии могут встретиться в России стало известно накануне. Обсудить планируется если не всеобъемлющее перемирие, то хотя бы прекращение огня. Предложение развести силы вынес, к слову, Владимир Путин, но сутки назад сторонники Сарраджа режим тишины нарушили. Напомним, что двоевластие установилось в Ливии после вооруженного госпереворота и свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Мероприятию активно содействовали США. Вооруженный конфликт между двумя правительствами с тех пор не утихает, однако теперь лидеры других стран, в частности России и Турции, призывают к дипломатическому решению вопроса. Впрочем, состоится ли в Москве очная ставка Сарраджа и Хафтара – пока неизвестно.

СК выяснил, откуда у Захарченко восемь миллиардов рублей Восемь миллиардов рублей Захарченко были взятками. К такому выводу пришло следствие, разбираясь в деле осужденного экс-полковника МВД. Эти деньги были найдены у стража порядка в квартире. Особых сомнений насчет их происхождения, конечно, ни у кого не было, но сейчас Следкому удалось подтвердить их коррупционное происхождение. Другие детали пока не разглашаются, поскольку следствие не окончено. В частности, устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток за покровительство в коммерческой деятельности ряду компаний. Напомню, сам Дмитрий Захарченко, в середине ноября на 12,5 лет отправился в Мордовию по уже вынесенному решению суда. А восемь миллиардов рублей были направлены в доход государства.