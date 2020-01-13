Президент Абхазии ушел в отставку. События дня. ФАН-ТВ

Президент Абхазии подал в отставку
Президент Абхазии подал в отставку. Заявление главы государства перед общественностью прочитал министр иностранных дел республики Сергей Шамба. В документе говорится, что Рауль Хаджимба слагает с себя полномочия во имя сохранения стабильности в стране. Обстановка в Абхазии в последнее время действительно была неспокойной. После многочисленных акций протеста оппозиция добилась-таки своего: результаты выборов 2019 года признаны недействительными верховным судом Абхазии. Новое народное волеизъявление пройдет весной, предварительно ЦИК назначил их на 22 марта. А до тех пор Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности лидера страны.
Халифа Хафтар прибыл в Москву
Ливийское перемирие начинается в России. СМИ сообщают, что глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар уже прибыл в Москву. Ожидают в нашей столице и его оппонента — премьер-министра Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. О том, что лидеры противоборствующих сил Ливии могут встретиться в России стало известно накануне. Обсудить планируется если не всеобъемлющее перемирие, то хотя бы прекращение огня. Предложение развести силы вынес, к слову, Владимир Путин, но сутки назад сторонники Сарраджа режим тишины нарушили. Напомним, что двоевластие установилось в Ливии после вооруженного госпереворота и свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Мероприятию активно содействовали США. Вооруженный конфликт между двумя правительствами с тех пор не утихает, однако теперь лидеры других стран, в частности России и Турции, призывают к дипломатическому решению вопроса. Впрочем, состоится ли в Москве очная ставка Сарраджа и Хафтара – пока неизвестно.
СК выяснил, откуда у Захарченко восемь миллиардов рублей
Восемь миллиардов рублей Захарченко были взятками. К такому выводу пришло следствие, разбираясь в деле осужденного экс-полковника МВД. Эти деньги были найдены у стража порядка в квартире. Особых сомнений насчет их происхождения, конечно, ни у кого не было, но сейчас Следкому удалось подтвердить их коррупционное происхождение. Другие детали пока не разглашаются, поскольку следствие не окончено. В частности, устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток за покровительство в коммерческой деятельности ряду компаний. Напомню, сам Дмитрий Захарченко, в середине ноября на 12,5 лет отправился в Мордовию по уже вынесенному решению суда. А восемь миллиардов рублей были направлены в доход государства.
Министерство просвещения изменит систему оплаты труда учителей
Учителей России ждут изменения в Трудовом кодексе. Серию поправок сейчас прорабатывает Министерство просвещения. По словам главы ведомства Ольги Васильевой идет работа над изменением системы оплаты труда. Оклад школьных педагогов должен стать более стабильным. Планируется, что на его долю будет приходиться строго 70%. Оставшиеся 30% — это уже надбавки, премии и прочие нефиксированные начисления. Сейчас эта пропорция, по словам Васильевой, соблюдается далеко не всегда, особенно в регионах. Да и сами оклады преподавателей по России сильно разнятся — от четырех тысяч рублей в Мордовии до 22 в Приморье.