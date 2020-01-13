Режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника» умер в США

Москва, 13 января. Режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», скончался на 81-ом году жизни в Соединенных Штатах Америки. Об этом в Facebook рассказал сценарист Михаил Идов.

По его словам, Бромберг скончался в Детройте 11 января. Идов, родители которого поддерживали дружеские отношения с режиссером, уточнил, что после переезда в США в 90-х годах Бромберг не занимался кино.

При этом некоторое время он задумывался о создании «передвижного музея с копиями мировых шедевров». Идов не стал называть причину смерти режиссера.

Напомним, знаменитый режиссер появился на свет в Харькове в 1939 году. Он получил диплом ВГИКа, начал работать режиссером на телевидении. Самыми популярными картинами режиссера стали «Приключения Электроника» (1979) и «Чародеи» (1982).

Ранее в Великобритании умер диссидент и писатель Владимир Буковский.

Из-за «антисоветской пропаганды» он немалое время провел в тюрьмах. В 1976 году в аэропорту Цюриха советское правительство обменяло писателя на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

В 2015 году Владимира Буковского обвинили в педофилии. Обвинение 72-летнему политику предъявила британская прокуратура (Буковский много лет жил в английском городе Кембридж). Буковского обвинили в нескольких эпизодах изготовления и хранения детской порнографии.

Напомним, также в США умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах». Мейхью получил мировую известность после того, как сыграл роль инопланетянина Чубакки в оригинальной кинотрилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер получил эту роль во многом из-за собственного внушительного роста, составлявшего 2,2 метра.