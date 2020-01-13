Издание Today News Ufa назвало симптомы диабета и рака желудка

Москва, 13 января. Медики рассказали о первых симптомах диабета и рака желудка. По словам врачей, не стоит пренебрегать походом к специалисту для ранней диагностики заболевания.

Как отмечают эксперты, первый признак диабета второго типа можно выявить во время приема пищи. При дефиците инсулина глюкоза не может попасть в кровь, что приводит к недостатку энергии в организме. Человек постоянно хочет есть, но глюкоза накапливается в организме, а уровень сахара в крови растет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал Today News Ufa.

Медики рекомендуют немедленно идти к врачу и сдавать анализы для определения причины такого состояния. Отмечается, что рак желудка можно спутать с гастритом или язвой. «Тревожным звоночком», уточняют эксперты, может стать вздутие живота после каждого приема пищи. При этом врачи советуют отказаться от пагубных привычек и сделать акцент на физической активности.

Ранее эксперты рассказали, как предотвратить рак желудка. Среди факторов риска выделяются дефицит свежих фруктов и овощей в рационе, наследственность, курение, полипы в желудке и другие.