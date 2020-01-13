Большинство американцев не одобрили агрессию США в отношении Ирана

Вашингтон, 13 января. Более половины американцев не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса телеканала ABC и службы Ipsos.

У американцев спросили, как изменилась ситуация в сфере безопасности США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. 52% респондентов считают, что опасность для Соединенных Штатов повысилась. По мнению 25% американцев, их родная страна стала более безопасной. Еще 22% респондентов уверены, что ситуация с безопасностью США после убийства Сулеймани не изменилась, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, у граждан США спрашивали, одобряют ли они политику Трампа в отношении Ирана. 56% опрошенных ответили отрицательно, 43% — положительно. При этом 73% респондентов отметили, что озабочены возможным началом войны между Ираном и США, передает «АиФ».

Опрос проводился с 10 по 11 января. В качестве респондентов выступили 525 взрослых жителей США.

Напомним, командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу Трампа в ночь на 3 января. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к гибели людей, летевших в украинском «Боинг-737» из Тегерана в Киев. 8 января американский беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. В результате самолет был сбит по ошибке силами иранской ПВО. Как отметил политолог Владимир Брутер, после нескольких провокаций США лозунг «Янки, гоу хоум!» вновь становится актуальным.