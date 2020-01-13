Боевики продолжают обстрелы окраин Алеппо в Сирии

Алеппо, 13 января. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенный пункт Захра на окраине крупнейшего города в Сирии — Алеппо.

Несмотря на то, что Алеппо входит Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января 2020 года по договоренности с Турцией были прекращены боевые действия и применение авиации, незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы сирийской армии, а также мирных населенных пунктов.

По данным РИА Новости, представитель армии Сирии рассказал, что обстрелы со стороны боевиков с конца декабря значительно усилились, а в последнее время стали ежедневными. Он уточнил, что террористы перебросили в эту местность несколько реактивных установок. По словам военного, в любой момент по Захре могут ударить не только минометы, но и системы залпового огня.

Министерство обороны Турции 10 января заявило, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 12 января.

Сообщалось, что в связи с достижением перемирия сирийские военнослужащие организовали три гуманитарных коридора для местных жителей.

«Три коридора расположены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и Аль-Хадер на юге провинции Алеппо», — сообщаел источник.

Напомним, что большая часть территории провинции Идлиб на данный момент контролируется боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.