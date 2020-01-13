Собчак в Instagram показала ногу Ренаты Литвиной, поврежденную в ДТП

Москва, 13 января. Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео-историю с празднования 53-летия Ренаты Литвиновой. На кадрах видна нога актрисы с гематомами, полученными во время ДТП на Тверском Бульваре в Москве.

Видео Instagram пользователи уже опубликовали на видео-хостинге Youtube. Судя по кадрам, Рената Литвинова пребывает в хорошем расположении духа и чувствует себя отлично, не смотря на аварию, пишет National News.

Напомним, 12 января российскую актрису и режиссера Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы. За рулем автомобиля находилась девушка. Прибывшие сотрудники скорой помощи зафиксировали у актрисы травмы руки и ноги. Позже московский главк ГИБДД подтвердил ДТП с участием Литвиновой, а оперировавший актрису после аварии хирург Теймур Кулиев заявил, что Литвиновой зашили подбородок. Ее состояние врач охарактеризовал как стабильное.

После ДТП актриса отправилась праздновать День рождения в один из столичных ресторанов.

Позже СМИ сообщили, что во время праздника Литвинова пожаловалась на плохое самочувствие после ДТП и отказалась от совместной фотографии с поклонником.