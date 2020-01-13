Техники осматривают не сумевший вылететь из Челябинска в Москву самолет «Аэрофлота»

Челябинск, 13 января. Пассажирский лайнер отечественного перевозчика «Аэрофлот» не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в российскую столицу из-за технической неисправности, в распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии из воздушной гавани.

По имеющимся данным, 89 пассажирам, направлявшимся в Москву, предоставят запасной борт. Рейс назначен на 10.45 (по московскому времени).

В настоящее время техники авиационной компании выясняют характер неисправности.

Напомним, 10 января летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье.