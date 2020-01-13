Москва, 13 января. Запись скрытой камеры в Национальном парке Смоленской области смогла запечатлеть редкий случай, когда волки и кабаны вместе пришли поесть. Ролик появился в группе «Живая природа» в социальной сети «Вконтакте».

Камера в Смоленской области запечатлела редкий случай дружбы волков и кабанов. На кадрах видно, что на одной площадке находятся пять волков и два кабана. Они не проявляют друг к другу никакой агрессии. Автор поста подчеркнул, что такие кадры можно увидеть редко. Он рассказал, что животные, которые обычно дерутся за еду, вышли на подкормочную площадку и мирно искали себе пропитание.

Напомним, в ноябре 2019 года умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился дружбой с тигром Амуром.

За судьбой козла Тимура, который, вопреки ожиданиям, не стал добычей хищника, следили по всей стране и за ее пределами. Сотрудники Приморского сафари-парка установили 16 камер, с помощью которых наблюдали за совместной жизнью Амура и Тимура круглосуточно через Интернет.

В 2015 году тигру Амуру привели на съедение живого козла. Однако хищник не ожидал такого отпора от Тимура, который не только не дал себя съесть, но и захватил территорию Амура. Животные подружились и гуляли вместе. В один момент сотрудники сафари-парка решили, что в отношениях тигра и козла наступил кризис, поскольку они стали отдаляться друг от друга.

Кроме того, тигр Амур и козел Тимур из Приморского сафари-парка стали товарным знаком. Для использования образа животных потребуется согласие правообладателя. С появлением товарного знака «Амур и Тимур» никто не сможет обогатиться за счет знаменитой пары животных.