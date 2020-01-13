Ващенко назвал самые рисковые и безопасные валюты 2020 года

Москва, 13 января. Рубль по-прежнему лидирует в гонке валют развивающихся стран в своем курсе по отношению к доллару. Об этом рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко,

По его словам, есть и другие валюты, которые также имеют хороший потенциал для роста. Как пишет «Российская газета», эксперт назвал валюты-убежища. Он уточнил, что банки стали предлагать клиентам расширенный список валют, в частности, новозеландские доллары, австралийские доллары, йены. Через брокеров можно приобрести и другие национальные валюты или фьючерсы на них, в частности, турецкую лиру, индийскую рупию, британский фунт, швейцарский франк и другие.

Специалист не рекомендовал покупку валют африканских и латиноамериканских стран. Среди надежных валют Ващенко назвал японскую цену, швейцарский франк. По его словам, среди валют развивающихся стран, стоит обратить внимание на казахстанский тенге.

Ранее аналитики финансового холдинга JP Morgan Chase назвали самые надежные валюты мира на случай кризиса.

Как сообщает «Газета.ru», на случай, когда на планете станет неспокойно в финансовом и экономическом планах, специалисты авторитетного ведомства рекомендуют хранить сбережения в сингапурском долларе, японской иене, швейцарском франке и долларах США.

«Три из четырех ведущих валют в мире, которыми можно владеть во время рецессии, — это деньги тех стран, которые могут похвастаться очень прочными позициями на внешних рынках», — говорится в докладе JP Morgan Chase.

При этом, как отмечается в документе, из четырех вышеназванных прочных валют, самая надежная — японская иена. И если придется выбирать из них, то менее привлекательным для сбережения назван сингапурский доллар.

Кроме прочего, финансовые аналитики напомнили, что во время кризиса надо не только вкладываться в «устойчивые» валюты, но и по возможности избавляться от валют развивающихся рынков, таких как, к примеру, новозеландский доллар.