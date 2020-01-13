Более 4,5 тысячи военнослужащих подняли по тревоге в Подмосковье

Москва, 13 января. Более 4,5 тысячи военнослужащих подняли по тревоге в рамках проверки боевой готовности в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В проверке приняли участие военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. Дивизия получила команду привести соединение в повышенную степень боеготовности, а военным выдали оружие. Кроме того, в строй ввели технику, которая находилась на временном хранении.

После приведения в боевую готовность дивизия выдвинулась на технике на железнодорожную станцию. Там военнослужащие выполнили нормативы по погрузке на эшелоны боевых машин пехоты БМП-2, гаубичных самоходных артиллерийских установок Мста-С, инженерных машин разграждения ИМР-3М и бронетранспортеров БТР-80. В течение восьми часов дивизия полностью загрузила техникой два эшелона.

Всего при проверке использовали около 1 тысячи единиц вооружения и специальной техники, сообщает «Вечерняя Москва». Руководил процессом командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.