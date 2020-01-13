Валенса призвал Варшаву признать правду об освобождении Освенцима

Варшава, 13 января. Бывший лидер Польши Лех Валенса раскритиковал нынешние власти страны за отказ пригласить российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с вердиктом текущего главы республики не ехать на мероприятия в Иерусалим. Об этом сообщает в понедельник портал Onet.

«Поскольку польская сторона не пригласила российского лидера Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, стоило ожидать, что Анджей Дуда не будет иметь права голоса в Израиле», — объяснил бывший президент.

Валенса обратил внимание на то, что главу российского государства необходимо было пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно советская армия освободила концлагерь. Он назвал это исторической правдой, которую никто не может изменить. Валенса призвал Варшаву к диалогу с Москвой, пишет «Царьград».

«Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно», — резюмировал польский политик.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше запланированы на 27 января. Предполагается, что президент РФ их не посетит. При этом летом ушедшего года польские власти заявили о планах отправить российскому лидеру приглашение.