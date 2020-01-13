Хаджимба призвал жителей Абхазии не падать духом

Сухум, 13 января. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, подавший накануне заявление об отставке, выступил с видеообращением к жителям страны. В нем он пояснил, что сделал все возможное для того, чтобы избежать противостояние народа.

В видео, которое было опубликовано на официальном сайте президента, Хаджимба отмечает, что в последние дня ситуация в Абхазии была очень сложной из-за споров и разногласий в общественно-политических вопросах.

«Я высказывал по этому поводу свое мнение и говорю открыто, что делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей», – цитирует ТАСС президента Абхазии.

По его словам, он является сторонником того, чтобы все процессы происходили в законном русле, поскольку «иной путь губителен». Он также призвал жителей страны не падать духом и идти вперед.

Напомним, сегодня парламент страны должен рассмотреть заявление об отставке президента.

Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов на фоне массовых протестов в столице страны Сухуме. По началу Хаджимба отказывался покидать пост президента, но обещал урегулировать конфликт в рамках правового поля.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 9 сентября 2019 года. Хаджимба выиграл голосование, получив поддержку 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии «Амцахара», Алхас Квициния получил 46,19% голосов. С тех пор оппозиция добивалась проведения повторного голосования.

Исполняющим обязанности президента Абхазии после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр Валерий Бганба. Такое заявление сделал бывший глава правительства Абхазии Сергей Шамба.