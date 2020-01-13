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После агрессии США в отношении Ирана Трамп заявил, что ему все равно пойдет ли Тегеран на переговоры

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После агрессии США в отношении Ирана Трамп заявил, что ему все равно пойдет ли Тегеран на переговоры

Вашингтон, 13 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры. Соответствующее сообщение американский лидер на фоне агрессии в отношении Тегерана разместил в микроблоге Twitter в воскресенье.

«Помощник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана «перекрыт кислород», и это заставит их пойти на переговоры. На самом деле меня вообще не интересует, пойдут ли они на переговоры. Это зависит только от них, но никакого ядерного оружия и «не убивайте своих протестующих», — говорится в сообщении.

Напомним, отношения между Соединенными Штатами и Ираном резко обострились после убийства командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне высокопоставленного иранского военного и одного из наиболее влиятельных в стране политиков был организован по приказу президента США. Сулеймани погиб в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта Багдада.

КСИР 8 января объявил об операции «Мученик Сулеймани» и выпустил более 20 баллистических ракет по двум американским военным базам в Ираке. По данным СМИ, в результате атаки погибли 80 человек. В Вашингтоне заявили, что погибших и пострадавших среди военных США нет.

После иранского ответного удара Трамп заявил, что против Тегерана будут введены новые санкции. Глава белого дома подчеркнул, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он занимает пост президента США.

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Источник: Twitter Donald J. Trump
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