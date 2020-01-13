Пострадавшие от наводнений в Джакарте готовят многомиллионный иск против властей

Джакарта, 13 января. Пострадавшие в результате недавних мощных наводнений жители Джакарты готовят коллективный судебный иск против местных властей, обвиняя их в неспособности защитить граждан от природных катаклизмов. Об этом сообщает в понедельник газета The Straits Times.

Согласно сведениям издания, на данном этапе было принято 243 иска от пострадавших, которые заявили об экономическом ущербе всего на сумму свыше 3 млн долларов. Кроме того, как отмечают адвокаты, количество претензий будет только расти, потому что поступило еще примерно 350 заявлений от пострадавших.

Сильные наводнения, которые застали врасплох жителей Джакарты в новогоднюю ночь, стали самыми разрушительными с 2007 года. В результате разгула стихии погибли свыше 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей. Губернатора города Аниеса Басведана обвиняют в том, что, начиная с 2017 года, когда он занял кресло руководителя, приступил к сокращению бюджета на предотвращение наводнений и стихийных бедствий.