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Экономика

Экс-глава МИД Украины назвал страну «сырьевым придатком»

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Экс-глава МИД Украины назвал страну «сырьевым придатком»

Киев, 13 января. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал страну «сырьевым придатком». Так он прокомментировал отчет Еврокомиссии, согласно котором Украина заняла третью позицию по экспорту сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с/х продукции в ЕС, но не обращают внимание на то, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», – прокомментировал Климкин в своем Twitter.

При этом он ответил, что страна должна «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину в 2020 году может ждать дефолт. По его словам, в прошлом году произошло дальнейшее углубление кризиса украинской экономики. Катализатором негативных процессов он назвал неадекватность правительства.

Он отметил, что больше всего кризис проявился в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. По мнению Медведчука, чтобы избежать дефолта, нужно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств. Также важно, с точки зрения главы политсовета украинской партии, как можно скорее сформировать правительство национального спасения.

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