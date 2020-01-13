В США заявили, что не снимут антииранские санкции «ни при каких условиях»

Вашингтон, 13 января. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что глава вашингтонской администрации Дональд Трамп не снимет рестрикции с Ирана до того момента, пока Тегеран не начнет вести переговоры. Об этом сообщает в понедельник портал Axios.

По словам О'Брайена, Белый дом дал понять, что «ни при каких условиях» антииранские санкции не будут сняты.

«Если вы хотите вести с нами переговоры, вы сначала откажитесь от чего-то, просто ради преимущества вести переговоры», — сказал американский политик.

Он также обратил внимание на то, что американская экономика «фантастическая», поэтому в переговорах нуждается не Вашингтон, а Тегеран.

Как сообщала «Газета.Ru», отношения между Америкой и Ираном резко обострились после того, как американские военные в ходе спецоперации убили в начале января иранского генерала Касема Сулеймани. Массированный ракетный удар пришелся по автоколонне, в которой следовал генерал.

Как отмечал «Царьград», госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Сулеймани якобы планировал серию атак на американских военных. По словам американского дипломата, указывал НСН, Иран потерял 80% дохода из-за новых американских санкций.

Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где дислоцирован военный контингент армии США. В ответ на эту атаку Вашингтон ввел рестрикции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических предприятий, а также иностранных судов.